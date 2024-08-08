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Мария Лиман: "Я мечтала стать актрисой с 4 лет"

Мария Лиман: "Я мечтала стать актрисой с 4 лет"
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Пьеса актрисы и драматурга Марии Лиман "Две мамы", поставленная на Эдинбургском фестивале Fringe, получила высокую оценку от критиков. Она заставляет зрителей задуматься о сложных вопросах материнства и социального давления. В интервью "Дни.ру" Мария рассказала о творческом пути, о том, что вдохновило ее на создание пьесы, и о своих планах.

Что вдохновило вас на создание пьесы "Две мамы"?

28 июня я закончила театральную школу, а уже 1 июля открыла свою компанию Liman Productions. В то время я только что развелась с мужем, с которым достаточно долго прожила, но детей у нас не было. И это заставило меня задуматься о будущем и о том, что значит быть матерью. Я начала размышлять о возвращении в Россию, о заморозке яйцеклеток и о том, смогу ли я выносить ребенка сама или придется обратиться к суррогатному материнству.

В это время я познакомилась с известным актером и драматургом Шоном Прендергастом. Я хотела написать пьесу, основанную на реальных событиях, случившиеся с моей партнершей по сцене Луиз Амос. Но мне нужна была помощь в структурировании идеи и в формулировании мыслей. Шон с удовольствием согласился помочь. Мы начали обсуждать разные темы, и в конце концов пришли к суррогатному материнству. Шон заметил, что было бы интересно построить драматическую историю о том, как одна женщина вынашивает ребенка другой.

Фото: пресс-служба

Какие главные вопросы вы хотели затронуть в пьесе?

Мы стали углубляться в тему материнства, возвращаясь к моему опыту развода. Несмотря на то, что многие звезды сейчас имеют детей, например, Алла Пугачева и Филипп Киркоров, я заметила, что многие люди считают суррогатное материнство опасным.

Например, даже если использовать свою собственную яйцеклетку, ребенок вынашивается другой женщиной, и она испытывает все физические ощущения беременности, чувствует движения ребенка. Возникает вопрос: насколько это этически правильно?

В странах, где нет четких контрактов по суррогатному материнству, например, в Англии, это нелегально. Даже если вы используете яйцеклетку другой женщины, в будущем может быть очень сложно доказать свои права на ребенка.

В пьесе мы также исследовали тему социального давления в. отношении материнства. В России, и вообще в странах бывшего СССР, очень сильно давят на женщин, чтобы они рожали детей. Даже если тебе 25 лет, тебе говорят, что пора рожать, не важно, есть ли у тебя партнер или нет.

Я не хочу иметь ребенка просто "потому что надо". Для меня ребенок — это результат большой любви. Я не хочу, чтобы ребенок чувствовал себя нелюбимым или стал жертвой моих неурядиц. В пьесе мы также затронули тему суррогатного материнства и ее влияние на мужчин. Я слышала от зрителей, что многие мужчины также сталкиваются с этой темой и находят в пьесе отражение своих переживаний.

Фото: пресс-служба

Что зрители должны унести с собой после просмотра спектакля?

В первую очередь, я бы хотела, чтобы зрители унесли с собой знания о том, как рождаются дети без участия партнеров. Я хочу, чтобы поняли, что существуют разные пути к родительству, и что каждый человек имеет право на свой выбор.

Мне хотелось бы, чтобы люди относились с большим уважением к женщинам, которые хотят иметь детей, но не имеют партнера, к матерям-одиночкам и к тем, кто остался одиноким и не хочет иметь детей, чтобы они поняли, что каждый человек имеет право на свой выбор и что важно относиться к другим с пониманием и уважением, чтобы знания, полученные из пьесы, помогли зрителям легче понять решения, которые принимают женщины и мужчины в отношении к родительству. И, конечно, я хочу, чтобы зрители посмеялись, прожили какие-то свои чувства, сочувствия, радости, и чтобы мир стал ярче после просмотра пьесы. Я верю, что "Две мамы" — это пьеса, которая заставляет задуматься и изменить свое отношение к важным вопросам жизни.

Фото: пресс-служба

Как вы решили стать актрисой? Что вдохновило вас на этот путь?

Я решила стать актрисой в 4 года, когда жила в Ростове. Вся роскошь, которую я видела, была только на экранах кино. Я тогда еще не понимала, что такое актерское мастерство, но была уверена, что красивая жизнь — это только в кино. И я хотела эту жизнь!

Правда, выбрать профессию актрисы я смогла только в Лондоне, когда пошла учиться в театральную школу. Там я поняла, что быть актрисой — это, прежде всего, быть самой собой. Мы много работали над тем, чтобы ощущать свое тело, чувствовать свою жизнь, наблюдать за тем, что происходит вокруг. Потому что для актера важно понимать, что говорит герой, а для этого нужно остановить свои мысли в голове и пустить дух героя в себя. На протяжении 5 лет я прошла глубокую работу над собой.

В актерском мастерстве важно играть легко, как делают это дети, перевоплощаясь в разных героев. Ощущать максимальную свободу и просто дурачиться.

Я мечтала стать актрисой, но не любила литературу. Мне было скучно читать книги. Учиться читать я начала только в Англии, в театральной школе. Сначала я выбрала профессию модели. Меня пригласили в Москву, где я начала сниматься в фильмах, но в маленьких ролях. Я поняла, что для того, чтобы получить хорошую большую роль, мне нужно профильное образование. И я приехала в Лондон учиться. Я полюбила профессию актрисы и сейчас часто слышу от людей отзывы о том, что я изменила их жизнь. И мне хочется еще больше вдохновлять людей и менять их жизнь к лучшему.

Фото: пресс-служба

Каким образом вы расширяете свои горизонты в исполнительском искусстве? Что вам интересно исследовать?

Я планирую снимать два фильма. Сейчас для меня очень интересна тема отношений в семье. У меня есть вопросы, которые я хотела бы исследовать. Я общалась с разными людьми в Англии, и несмотря на разность в менталитете, семейные проблемы также присутствуют.

Другая тема, которая меня заинтересовала, – "плейбой-модель". Мне до сих пор пишут, что я "плейбой-модель", несмотря на то, что я давно уже актриса. И свой следующий фильм я бы хотела снять под названием "Я не "плейбой-модель". Думаю, он будет снят на реальных событиях из моей жизни и будет комедией.

Какая из ваших ролей в кино или на телевидении является для вас самой значимой?

Наверное, когда я была ведущей на FashionTV, я была действительно счастлива. Я ходила на гламурные вечеринки, познакомилась с разными дизайнерами, узнала, чем занимается Москва по вечерам, посетила очень много недель моды и презентаций. Это был очень интересный эксперимент в моей жизни. Возможно, когда я вернусь в Россию, я снова буду работать на Fashion TV.

Что для вас значит участие в Эдинбургском фестивале Fringe?

Это значит заявить о себе в Англии как об актрисе, а не о "плейбой-модели", выйти на новый уровень. Ведь это серьезная постановка, и вчера я получила громкую оценку от рецензента – "excellent". Это очень много значит, так как здесь сейчас более 4000 спектаклей, и получить такую оценку нелегко.

Это моя первая поездка в Англию с этой пьесой. Я режиссирую, играю и много времени уходит на продюсерскую работу, на походы на нетворкинг и раздачу флаеров на улице

Какие планы у вас? Что вы хотите сделать в сфере театра?

Я поеду на фестиваль в Брайтон и сделаю несколько спектаклей в Лондоне. Я хочу, чтобы мой спектакль увидели как можно больше рецензентов. Возможно, если я получу больше оценок "excellent", то смогу сделать тур по Англии и получить больше денег, чтобы поставить спектакль на главной сцене Лондона. Тема спектакля действительно очень интересная. Также меня сейчас интересует кино, и я бы сделала фильм. Но сценарий больше подходит под спектакль и если его переписать под фильм, то получится прекрасная комедия.

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8 августа 2024, 16:31
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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