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Спорт
"Ни х*** не поняла!": Фигуристка Мишина ругнулась после победы на Олимпиаде

"Ни х*** не поняла!": Фигуристка Мишина ругнулась после победы на Олимпиаде

Олимпийские игры 2022 года не лишены курьезов. Фигуристка Анастасия Мишина уже подпортила репутацию.
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Прямо сейчас проходит одно из самых грандиозных событий в области спорта — Олимпийские игры в Пекине. Российские чемпионы уверенно рвутся к новым победам, не давая соперникам спуску. Впрочем, на соревнованиях у некоторых наших звезд есть проблемы образовательного характера.

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Так, 20-летняя Анастасия Мишина попала в затруднительную ситуацию. После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире у нее взяли интервью. Девушке задали вопрос на иностранном языке, который застал ее врасплох.

Фигуристка не смогла понять, что от нее хотят, и смачно ругнулась. "Я ни х*** не поняла!" — громко крикнула Анастасия в компании коллег. Другие спортсмены Олимпийских игр 2022 года быстро сориентировались и помогли девушке расшифровать иностранную реплику. Ответ был все-таки дан.

На соревнованиях нашей сборной важно не ударить в грязь лицом. Чемпионы собственной персоной представляют Россию на мировой арене, поэтому их речь должна быть качественной и наполненной правильным смыслом. Увы, языковые пробелы иногда мешают выражать мысли верно.

Напомним, Олимпийские игры 2022 года начались в Пекине 4 февраля. По медалям пока лидирует Китай, на втором месте Швеция. К сожалению, Россия вновь выступает без флага.


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Фото: Ma Ning / XinHua / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2022, 14:56 Источник: Телеграм-канал "Super" ✓ Надежный источник
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