"Ни х*** не поняла!": Фигуристка Мишина ругнулась после победы на Олимпиаде

Прямо сейчас проходит одно из самых грандиозных событий в области спорта — Олимпийские игры в Пекине. Российские чемпионы уверенно рвутся к новым победам, не давая соперникам спуску. Впрочем, на соревнованиях у некоторых наших звезд есть проблемы образовательного характера.
Так, 20-летняя Анастасия Мишина попала в затруднительную ситуацию. После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире у нее взяли интервью. Девушке задали вопрос на иностранном языке, который застал ее врасплох.
Фигуристка не смогла понять, что от нее хотят, и смачно ругнулась. "Я ни х*** не поняла!" — громко крикнула Анастасия в компании коллег. Другие спортсмены Олимпийских игр 2022 года быстро сориентировались и помогли девушке расшифровать иностранную реплику. Ответ был все-таки дан.
На соревнованиях нашей сборной важно не ударить в грязь лицом. Чемпионы собственной персоной представляют Россию на мировой арене, поэтому их речь должна быть качественной и наполненной правильным смыслом. Увы, языковые пробелы иногда мешают выражать мысли верно.
Напомним, Олимпийские игры 2022 года начались в Пекине 4 февраля. По медалям пока лидирует Китай, на втором месте Швеция. К сожалению, Россия вновь выступает без флага.