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Спорт
"Твоя фамилия – ***": Губерниев устроил потасовку с журналистом перед открытием Олимпиады

"Твоя фамилия – ***": Губерниев устроил потасовку с журналистом перед открытием Олимпиады

Перепалка журналистов попала на видео.
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За несколько часов до открытия Зимних Олимпийских игр российский комментатор Дмитрий Губерниев столкнулся с провокацией. Как пишет LIFE, в пресс-центре журналист случайно задел перегородку, за которой находился человек, одетый в куртку с символикой Украины. Российский корреспондент извинился, но все-таки услышал в своей адрес несколько нелицеприятных слов.

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Губерниев, известный своим бурным темпераментом, не смог смолчать. Журналист сказал представителю Украины на английском языке: "Твоя фамилия — ***, а имя — лузер". Судя по кадрам, появившимся в Сети, после этого перепалка завершилась. Мужчины разошлись в разные стороны.

Кстати, это не единственный неприятный случай, который произошел с Губерниевым в Пекине. До этого, как рассказывал сам комментатор, организаторы Игр потеряли результаты его теста на коронавирус. Прошло достаточно много времени до того, как Дмитрий узнал, что результат оказался отрицательным.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал министра спорта Украины идиотом и главным врагом этой страны. Так журналист прокомментировал заявление главы ведомства о том, что украинские олимпийцы не должны стоять рядом с россиянами.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 14:52 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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