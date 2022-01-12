Губерниева прибило смертью: Боже мой

Дмитрий Губерниев ошарашен смертью Михаила Зеленского.

Сегодня общественность ошарашило известие о смерти известного телеведущего Михаила Зеленского. По сообщению "Пятого канала", Михаилу стало плохо во время отдыха в Доминикане. Мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось. Некоторые источники сообщают, что причиной смерти стал инсульт. Зеленскому было всего лишь сорок шесть лет.

Многие коллеги телеведущего высказались о произошедшем. Особенно новость поразила спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Ведь он не только работал вместе с Зеленским, но и находился с ним в дружеских отношениях. Журналист опубликовал новый пост в своем "Инстаграм", в котором высказался по поводу трагедии. Так, он написал, что работал вместе с Зеленским более двадцати лет и не может поверить в то, что телеведущего больше нет. "Боже мой, горе", – подытожил Губерниев. Он также отметил, что Михаил умер слишком рано, ведь он был еще молод. "Парню всего 46 было", – написал Губерниев.

Напомним, что Михаил при жизни сотрудничал со многими телеканалами, среди которых "ТВ Центр", "Россия". Он вел множество передач и широко был известен аудитории. Телеведущий несколько раз был женат, у него есть две дочки, которых зовут София и Полина.