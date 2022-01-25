Губерниев врезал министру спорта Украины после слов о российских спортсменах: Идиот! Главный враг страны

На днях министр спорта Украины заявил, что у правительства была дистанционная встреча со всеми спортсменами, на которой каждому объяснили, как стоит себя вести. Так, по его словам, спортсмены не должны стоять рядом с отечественными коллегами, держащими в руках флаг. "Чтобы не были вместе", – заявил Вадим Гутцайт. Он отметил, что после летней Олимпиады эта встреча была вовсе не первой, на которой обсуждался этот вопрос.
Российские спортсмены оказались просто шокированы ситуацией. Свое мнение тут же высказал Дмитрий Губерниев, который славится своими острыми выражениями. Он быстро расставил все по своим местам. "Идиот! Главный враг Украины", – окрестил комментатор министра.
По словам Губерниева, украинским спортсменам якобы стоит гораздо сильнее опасаться провокаций со стороны министерства, а главная провокация для страны – это якобы "присутствие дурака на посту министра". Слова Дмитрия поддержали многие, несмотря на их резкость.
Не осталась в стороне и Татьяна Тарасова, которая просто развела руками. Она предложила устроить министру проверку у психиатра, а также поместить его "в места не столь отдаленные". Тренер отметила, что такого человека нельзя допускать до руководящей должности, а у наших фигуристок же всегда были отличные отношения. "Для нас все равны", – подчеркнула Татьяна Анатольевна.