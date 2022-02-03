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Спорт
"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк

"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк

Бывший нападющий "Зенита" Александр Кержаков пошел на отчаянный риск. Шалость едва не стоила ему жизни.
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Футболист Александр Кержаков стал тренером ФК "Нижний Новгород" и любовь к спортивным занятиям не утратил. Вдали от своих шустрых подопечных звезда катается на сноуборде. Это хобби очень рискованное даже для крепких мужчин. Что и говорить, недавно актер Гаспар Ульель умер после роковой ошибки на снежном склоне.

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Александр Анатольевич Кержаков футболист, нападающий

Но Александр Кержаков держится молодцом и постепенно накапливает мастерство. Он показывает спортивный прогресс в инстаграм-аккаунте, и фанаты его поддерживают. Однако недавно сноубордист провалил смертельно опасный трюк.

В личном блоге экс-бомбардир "Зенита" разместил ролик, на котором он летит с горы, а потом переворачивается вместе с доской и падает. Удар пришелся на голову, спортсмену удалось спастись и сесть на поверхность. К счастью, Александр Кержаков был в шлеме. Ситуация произошла на горнолыжном курорте Давраз в Турции.


Увидев тревожное видео, поклонники спортсмена всполошились. Народ стал беспокоиться за жизнь кумира, поскольку несчастные случаи в сноубординге не редкость. Александр Кержаков получил море заботливых комметариев. "Совсем себя не щадишь!", "Бедняжка, не ушибся?!", "Не пострадали хоть?", "Норм ушел, сгруппировался хорошо", — выразились пользователи Сети.


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Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 18:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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