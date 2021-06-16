Дочь Кержакова: упекли в реабилитационный центр из-за психического отклонения

У 38-летнего Кержакова трое детей от разных отношений. Футболист сборной России и питерского "Зенита" старается поддерживать отношения с дочерью от предыдущего брака Дарьей. Но как выяснилось, у 15-летнего ребенка все не так гладко в жизни.
Старшую дочь Дашу ему родила первая жена Мария Голова. На днях девочка рассказала, что ее преследуют проблемы. Девочка в ступила в переходный возраст, и у нее начались психологические отклонения. Как рассказала сама Даша в своих соцсетях, ее мучает расстройство пищевого поведения, которое отражается на всем ее состоянии в целом.
Дарья призналась, что даже легла на лечение в реабилитационном центре. По словам девочки, ее привезли в центр на машине.
"Меня привезли за город, тут какой-то реабилитационный центр. Надеюсь, что телефоны забирать не будут. А если будут, то это тяжко", – рассказала дочь Кержакова на кадрах видео.
Как выяснилось, сначала девочка просто сидела на диетах, а потом начала голодать. Жизненные силы покидали ее, в результате она спала по 15 часов в сутки. По словам дочери Кержакова, психическое расстройство расстройство у нее началось из-за "мнения окружающих".
Стоит отметить, что мать Дарьи опровергает информацию о проблемах со здоровьем у дочери и о ее лечении в реабилитационном центре.
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