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Спорт
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву

Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву

В Пекине официально закрыли зимние Олимпийские игры-2022, однако ситуация, сложившаяся вокруг Камилы Валиевой не дает покоя общественности до сих пор.
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Фигуристка была одной из главных претенденток на золото, однако путь к нему оказался тернистым: из-за нервов и переживаний на фоне положительного допинг-теста спортсменка, лидирующая в короткой программе, заняла четвертое место.

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За Валиеву переживала вся страна, слова поддержки ей высказывали как звезды российского шоу-бизнеса, так и коллеги по творческому цеху. Не остались в стороне и сестры Аверины, которые на Олимпиаде в Токио остались без золотых медалей. К слову, Дина Аверина была главным фаворитом соревнований, однако первое место неожиданно для всех присвоили спортсменке из Израиля, допустившей серьезную ошибку во время своего выступления. При этом российская сторона до последнего пыталась доказать, что оценки судей несправедливы, но ничего не получилось.

Так что, прочувствовавшие несправедливость на себе сестры Аверины встали грудью за замешанную в допинг-скандале Валиеву. На своей странице в "Инстаграме" фигуристка опубликовал пост, в котором поблагодарила всех, кто переживал за нее во время Олимпиады. Под ним Аверины и выразили слова поддержки спортсменке, которая, к слову, вернулась в Россию в подавленном состоянии.

"Ты невероятная! Двигайся только вперед", – приводит слова юных гимнасток РИА ФАН.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что, хотя фигуристка и не привезла домой золото, кое в чем она все же была объявлена победителем.

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Фото: Enrico Calderoni / AFLO / www.globallookpress.com
22 февраля 2022, 12:46 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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