"Подлецы и мерзавцы": разгневанная Тарасова плюнула в членов МОК

Скандалы на Олимпиаде-2022 до сих пор не утихают. Весь мир поразила ситуация с обвиненной в употреблении допинга фигуристкой Камилой Валиевой. Девушке позволили участвовать в соревнованиях, однако из-за морального прессинга она не смогла безупречно откатать произвольную программу. Спортсменка несколько раз упала, из-за чего заняла всего лишь четвертое место.
Однако на этом история не закончилась. После поражения фигуристки глава Международного олимпийского комитета решил уколоть тренера Камилы. Томасу Баху не понравилась реакция Этери Тутберидзе на поражение подопечной. Он посчитал, что женщина была слишком холодна по отношению к плачущей девочке.
Столь циничное высказывание возмутило Татьяну Тарасову, которая разразилась гневной тирадой в адрес членов МОК. "Подлецы и мерзавцы", – заявила она. Тренер также посоветовала членам олимпийского комитета обратить сперва внимание на себя, а потом уже оценивать окружение российских спортсменов.
Напомним, что на протяжении целой недели пятнадцатилетняя Камила Валиева страдала из-за давления, которое на нее обрушилось после обвинения в нечестной игре. Олимпийский комитет грозился лишить золота всю российскую сборную. После провального выступления фигуристка в слезах произнесла, что ее поражение хотя бы позволит Анне Щербаковой и Александре Трусовой получить заслуженные медали. Напомним, что МОК заявил, что лишит спортсменов церемонии награждения, если Валиева окажется на пьедестале.