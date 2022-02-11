Мерзость: Опозоренную на весь мир Валиеву атакуют ушлые репортеры

Олимпийские игры 2022 года нанесли удар по карьере российской чемпионки. Камила Валиева подверглась преследованиям.

Прославленная фигуристка Камила Валиева угодила в страшный скандал, который может поставить крест на ее счастливом будущем. Мало того, что 15-летнюю девочку обвинили в использовании допинга, так ее еще и массово затравили зарубежные СМИ. Маленькую труженицу опозорили на весь мир и насмеялись над ее бедой.

Олимпийские игры 2022 года принесли спортсменке огромный стресс. Теперь она и шагу не может сделать без мерзких преследований представителей иностранной прессы. Недавно фигуристку практически атаковал ушлый репортер из Британии. Когда россиянка возвращалась с тренировки, он накинулся на нее с вопросами в формате прессинга.

"Ты принимала допинг? Ты чиста?" — закричал журналист чемпионке, когда на нее направили около десятка фотокамер. Это бесцеремонное вторжение в личное пространство Камила Валиева сочла излишним. Она не стала реагировать на нападки, спрятала бледное лицо под капюшоном куртки и поспешила исчезнуть.

Сотрудники российских СМИ, присутствующие на Олимпийских играх 2022 года, уточнили у коллеги-британца, зачем он доставил фигуристке неудобства. Репортер не нашел в своем поведении ничего предосудительного — ответил, что просто делает свою работу, ведь Камилу Валиеву "поймали" эксперты.