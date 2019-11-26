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Общество

Дисквалификация на 50 лет: Запад готовит разгром российского спорта

Олимпиада 2020, допинг, скандал. Фото: www.globallookpress.com
WADA взялось за старое. Новый допинг-скандал поставил отечественный спорт под удар: в международной организации грозят на четыре года отстранить Россию от крупных соревнований, включая Олимпийские игры 2020 года. Происходящее не имеет никакого отношения к спорту, все обвинения в адрес Москвы – чистая политика, уверены опрошенные "Дни.ру" эксперты. По их мнению, России стоит готовиться к самому негативному повороту событий. 
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Вопросы у функционеров WADA вызвали допинг-пробы 2012-2015 годов, которые Российская антидопинговая комиссия (РУСАДА) обязалась передать на изучение в обмен на восстановление в правах. В международной организации считают: предоставленная информация не является на 100% достоверной.

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Расхождение в базе данных – не техническая ошибка, а преднамеренные манипуляции. К такому выводу пришел Комитет по соответствию WADA на заседании 25 ноября. Он рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях: Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по футболу, финала Лиги чемпионов-2021, мирового первенства по хоккею.

Олимпиада 2020, допинг, скандал. Фото: pixabay.com

Повторяется ситуация почти двухлетней давности: тогда на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее российские спортсмены поехали под нейтральным флагом. Но чтобы получить хотя бы такую возможность, атлетам пришлось пройти через все круги ада: нескончаемые допинг-пробы и страх, что безучастные к судьбе спортсменов чиновники WADA придумают новый повод не допустить их до соревнований.

К спорту действия Всемирного антидопингового агентства не имеют никакого отношения, уверен политолог Армен Гаспарян. "Если бы речь действительно шла о спорте, мы бы читали новости, что все норвежские биатлонисты дисквалифицированы за допинг, что никакие они не астматики. Мы бы узнали о том, что обнаруженный у бегунов кокаин – вовсе не результат случайного поцелуя в баре с незнакомым человеком, а элемент сушки при определенной фармакологии. Наверняка услышали бы что-нибудь и о теннисистках Уильямс", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Серена Уильямс. Фото: www.globallookpress.com

Происходящее – чистой воды политика, Запад будет использовать допинг-скандалы, чтобы максимально унизить российских спортсменов, уверен Гаспарян. "Это не предел. Не исключено что нас дисквалифицируют лет на 40-50", – предупредил эксперт.

Олимпиада 2020, допинг, скандал. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В свою очередь политолог Павел Салин напомнил, что прошлый эпизод вокруг отечественной олимпийской сборной был связан с Чемпионатом мира по футболу. Москве было критически важно принять у себя мундиаль, а Запад пугал Россию лишением этого права.

"Почему информационное давление началось сейчас? Либо хотят напугать Москву возможным недопуском к Олимпиаде, либо ожидают от российского руководства серьезных шагов во внешней политике", - предположил эксперт.

Заседание исполкома WADA, которое расставит точки над i в вопросе об участии россиян в Олимпиаде-2020, состоится 9 декабря в Париже. Примечательно, что в этот же день во французской столице пройдет саммит нормандской четверки с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Салин не исключил, что раскруткой очередного допинг-скандала Запад пытается надавить на Россию и заставить ее пойти на уступки в украинском вопросе. Но это – жест отчаяния, констатировал эксперт. "Который говорит о том, что у Запада не осталось других эффективных способов давления на Москву", – считает аналитик.

Автор: 26 ноября 2019, 21:54

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
России надо пару раз пальнуть.. Чтобы все сели на жопц и заткнулись....
1

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