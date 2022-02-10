Чем обернулся допинг-скандал надежде российского фигурного катания Валиевой

15-летняя российская фигуристка стала настоящим открытием на соревнованиях последних лет. На воспитанницу Этери Тутберидзе возлагают буквально ответственность главной Олимпийской надежды России. Восторженные поклонники не ошиблись, Камила выступила блестяще и принесла несколько баллов в командный зачет. В итоге российская сборная оказалась на первом месте.
Однако своих заслуженных медалей спортсмены так и не увидели. Церемонию отложили из-за вдруг вскрывшихся положительных результатов допинг-теста. Сначала фигурист Марк Кондратюк попался даже не на допинге, а на наркотиках.
К вечеру того же дня ситуация прояснилась, но тут же появились анализы Валиевой. Чемпионку "поймали" на употреблении триметазидина. Причем результат был за декабрь и доза была микроскопическая. Стоит отметить, что препарат не оказывает никакого влияния на физические показатели человека.
Допинг-скандал шокировал как поклонников, так и тренеров и членов команды. Началась настоящая паника, болельщики решили, что российскую сборную лишат медалей или отстранят.
В итоге все сложилось в пользу Камилы. Скандал не смог повредить ее репутации, сегодня она снова вышла на лед и с уверенной улыбкой тренировала свою программу. Отмечают, что Валиева отлично держится и показывает те же потрясающие результаты.