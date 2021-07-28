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Спорт
"Мне очень повезло с партнером": фигуристка Медведева заявила о близости с Энбертом

"Мне очень повезло с партнером": фигуристка Медведева заявила о близости с Энбертом

Вскрылись отношения известных фигуристов. Евгения Медведева и Александр Эмберт недавно образовали пару.
прочитано 201 раз

Много лет российская спортсменка Евгения Медведева проявляла себя "одиночкой" в фигурном катании, но ледовая постановка "Анна Каренина" внесла коррективы в ее профессиональную деятельность. В новом проекте у фигуристки появился партнер Александр Энберт. Корреспонденты выяснили, как себя чувствует чемпионка во время катания с коллегой и как складываются их отношения.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Евгения Медведева призналась, что страхи перестают иметь вес, когда она тренируется и выступает вместе с Александром Энбертом. Сначала ей было непросто привыкнуть к близости другого человека на льду, но потом она ощутила преимущества перемен. "Мне очень повезло с партнером", — заявила 21-летняя фигуристка.

По словам чемпионки, Александр Энберт оказывает ей необходимую поддержку: разъясняет непонятные моменты, улучшает настроение, не скупится на шутки. Евгения Медведева отметила, что ее партнер отличается терпеливостью и сохраняет самообладание в процессе совместной работы. Фигуристка отметила, что иногда ее подводит вестибулярный аппарат.

Постановку Ильи Авербуха "Анна Каренина", в котором выступают Евгения Медведева и Александр Энберт показывают с 9 июля в сочинском дворце спорта "Айсберг". Демонстрация ледового шоу продлится до 18 сентября.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 13:36 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Медведева показала страсть на льду

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