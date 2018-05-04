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Май 4, 2018
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Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову

567

Международный союз конькобежцев опубликовал обновленный рейтинг лучших фигуристов мира. В первую десятку вошли три россиянки. При этом Евгении Медведевой удалось обойти юную соперницу Алину Загитову. За противостоянием двух подруг весь мир следит с Олимпиады в Пхенчхане, где Загитова заработала две золотых медали. Медведевой пришлось довольствоваться серебренными наградами.

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