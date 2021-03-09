Умер бы на льду: тренер рассказал о страшных рентгенограммах позвоночника Плющенко

Когда в 2014 году тренер Евгения Плющенко Алексей Мишин ехал с ним на соревнования, речи о больном позвоночнике у них не шло. Однако как потом объясняли врачи, если бы фигурист пошел дальше, то попросту умер бы на льду.
В эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» тренер подробно рассказал, почему фигурист снялся с личных выступлений на Олимпиаде-2014, и как это тогда происходило на глазах у всего мира.
«Это обострение явилось итогом очень мощных человеческих переживаний. Все видели рентгенограммы. Спина была повреждена серьезно», – рассказал тренер.
Напомним, что после отказа выступать на Евгения Плющенко вместо поддержки фанатов обрушилась волна критики и ненависти. Многие обвиняли его в притворстве, а его жену Яну Рудковскую в пиаре.
Впрочем, на первом месте в то время для семьи было здоровье, что в общем логично. Напомним, Через несколько дней после Олимпиады у Евгения Плющенко обнаружили сломанный шуруп, вживленный в позвоночник. Однако полностью переубедить разгневанных фанатов так и не удалось, несмотря на предоставленные доказательства. Скандал нанес ущерб репутации чемпиона и помешал уйти из спорта красиво.
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