Умер бы на льду: тренер рассказал о страшных рентгенограммах позвоночника Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал одним из главных антигероев Олимпиады-2014 в Сочи. На своих четвертых Играх он помог сборной России завоевать золото в командном турнире, после чего отказался от участия в личных соревнованиях из-за травмы спины. Что же произошло, спустя столько лет рассказал в подробностях его тренер.

прочитано 218 раз Когда в 2014 году тренер Евгения Плющенко Алексей Мишин ехал с ним на соревнования, речи о больном позвоночнике у них не шло. Однако как потом объясняли врачи, если бы фигурист пошел дальше, то попросту умер бы на льду. ПО ТЕМЕ Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями Евгений Викторович Плющенко фигурист В эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» тренер подробно рассказал, почему фигурист снялся с личных выступлений на Олимпиаде-2014, и как это тогда происходило на глазах у всего мира.

«Это обострение явилось итогом очень мощных человеческих переживаний. Все видели рентгенограммы. Спина была повреждена серьезно», – рассказал тренер. Напомним, что после отказа выступать на Евгения Плющенко вместо поддержки фанатов обрушилась волна критики и ненависти. Многие обвиняли его в притворстве, а его жену Яну Рудковскую в пиаре. Впрочем, на первом месте в то время для семьи было здоровье, что в общем логично. Напомним, Через несколько дней после Олимпиады у Евгения Плющенко обнаружили сломанный шуруп, вживленный в позвоночник. Однако полностью переубедить разгневанных фанатов так и не удалось, несмотря на предоставленные доказательства. Скандал нанес ущерб репутации чемпиона и помешал уйти из спорта красиво. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

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