Оплеванный Губерниев взвыл после нападок

Лыжница призналась, что не читает высказывания комментатора. При этом она жестко приложила спортивного журналиста. Поводом послужили слова Дмитрия Губерниева о показе и организации чемпионата России по лыжам.
В этом году соревнования транслирует в Сети компания "Телеспорт". "Матч ТВ" же не показывает турнир. Обозреватель полагает, что чемпионат должен идти именно в эфире федерального канала. Дмитрий Губерниев кинул камень и в огород прославленной спортсменки.
Он отметил, что владельцы прав на чемпионат берут пример с создателей фильма "Белый снег" о карьере Елены Вяльбе. По словам журналиста, им важно, чтобы о них никто ничего не знал.
Вяльбе же заявила, что не следит за высказываниями скандального журналиста. "Он просто базарная баба", – вынесла вердикт лыжница в интервью "Телеспорту". Слова спортсменки оскорбили Дмитрия Губерниева. В ответ он предложил купить даме семечки.
Отметим, что Дмитрий Губерниев зачастую раздражает спортсменов слишком напористым поведением. По мнению атлетов, комментатор устраивает из биатлона шоу. А президент Федерации лыжных гонок России уверена, что он часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Разлюбил
Мне всю жизнь запрещали
лицемеры
Как отписаться?