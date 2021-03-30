Оплеванный Губерниев взвыл после нападок

Дмитрий Губерниев ответил на критику президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Лыжница призналась, что не читает высказывания комментатора. При этом она жестко приложила спортивного журналиста. Поводом послужили слова Дмитрия Губерниева о показе и организации чемпионата России по лыжам.

В этом году соревнования транслирует в Сети компания "Телеспорт". "Матч ТВ" же не показывает турнир. Обозреватель полагает, что чемпионат должен идти именно в эфире федерального канала. Дмитрий Губерниев кинул камень и в огород прославленной спортсменки.

Он отметил, что владельцы прав на чемпионат берут пример с создателей фильма "Белый снег" о карьере Елены Вяльбе. По словам журналиста, им важно, чтобы о них никто ничего не знал.

Вяльбе же заявила, что не следит за высказываниями скандального журналиста. "Он просто базарная баба", – вынесла вердикт лыжница в интервью "Телеспорту". Слова спортсменки оскорбили Дмитрия Губерниева. В ответ он предложил купить даме семечки.

Отметим, что Дмитрий Губерниев зачастую раздражает спортсменов слишком напористым поведением. По мнению атлетов, комментатор устраивает из биатлона шоу. А президент Федерации лыжных гонок России уверена, что он часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире.

