Губерниева возбудили фото голых мужиков
Дмитрий Губерниев не смог сдержать эмоциональный порыв и выплеснул его на страницы своего Instagram. Известный спортивный комментатор отмечает, что фотосессия швейцарской сборной по биатлону – продолжение тенденции, определившейся на сцене "Евровидения".
"Друзья, однако тенденция! Еще не остыл горячий воздушный поцелуй Кончиты Вурст, как в духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону! Вашему вниманию искрометная презентация команды! Беньямин Вегер и компания не подвели!", – подписал групповой снимок спортсменов комментатор. Дмитрий Губерниев добавил, что теперь ждет такого же подвига от биатлонистов и лыжников России.
Откровенные снимки швейцарских спортсменов опубликовал на своей странице в Instagram Беньямин Вегер. На фото обнаженные биатлонисты позируют в горах Греции, пишет "Р-Спорт".
Дмитрий Губерниев зачастую раздражает спортсменов своим слишком напористым поведением. По мнению атлетов, комментатор устраивает из биатлона шоу. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Губерниев часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире. Вяльбе предложила ограничить общение спортсменов со скандальным журналистом.
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