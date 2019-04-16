"Пинка под зад": настырному Губерниеву крепко досталось
По словам Тихонова, журналист устроил из биатлона шоу. Свои слова он подтвердил примером.
"На одном из этапов Кубка мира его съемочная группа ворвалась в номер к Евгении Павловой и начала ее терзать своими вопросами. Павлова на следующий день заняла предпоследнее место", – цитирует биатлониста "Экспресс газета". Тихонова такое поведение Дмитрия Губерниева, мягко говоря, раздражает.
"Он что делает?! Психика у спортсменок еще не готова, а Губерниев с микрофоном лезет. Я бы его команде дал пинка под зад и выгнал из расположения сборной", - вынес вердикт олимпийский чемпион.
Отметим, что Александр Тихонов далеко не первый, кто критикует Дмитрия Губерниева. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением насчет работы комментатора. Она считает, что Дмитрий Губерниев часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире. Вяльбе выступила за ограничение общения лыжников с комментатором.
На счету Дмитрия Губерниева – ряд резонансных эпизодов. Один из них
произошел 9 февраля 2017 года. Тогда, комментируя церемонию награждения
участников смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене в прямом эфире телеканала "Матч! Арена", журналист неоднократно оскорблял французского
биатлониста Мартена Фуркада. В частности, Дмитрий Губерниев
позволил себе назвать спортсмена в эфире свиньей. Через несколько дней комментатору
пришлось извиниться перед Фуркадом.
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