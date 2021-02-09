"Плакала два раза": одержавшая победу Загитова довела Медведеву до слез

Евгения Медведева призналась, что итоги турнира дались ей непросто. Она уверена, что подобные турниры будут крайне популярны в будущем и начнут появляться все чаще. Однако в них будут внесены некоторые корректировки.
"Но факт того, что я сегодня плакала два раза… Если вспомнить, что последний раз на публике я плакала на Олимпийских играх, это показатель всех эмоций, которые турнир нам подарил", – рассказала спортсменка. Отметим, что на Кубке "Первого канала" команда Евгении Медведевой проиграла команде Алины Загитовой.
На соревнованиях в Пхенчхане Алина также выиграла у Евгении. Известно, что перед турниром Медведева просила своего тренера Этери Тутберидзе оставить Загитову в юниорках. Она боялась, что девушка может обойти ее.
Ранее на шоу произошла забавная ситуация. Фигуристки и ведущий программы Алексей Ягудин не могли решить, кто получит право первым выбрать фигуриста в свою команду. В итоге они приняли решение позвонить генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту.
Евгения Медведева оказалась самой решительной и быстро взяла инициативу в свои руки. "Пусть выбирает Женя! Она старше", – сказал Эрнст. Алине Загитовой же позволили первой высказаться при определении участников женского одиночного катания.
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