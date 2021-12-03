Не сумевшая отмыться после скандала Загитова покинула страну

Недавно олимпийская чемпионка Алина Загитова угодила в неприглядную ситуацию. На хоккейном матче она случайно попала на групповые фото и была этим взбешена. 19-летняя фигуристка попала в кадр на зрительских трибунах на хоккейном матче между казанским "Ак Барсом» и магнитогорским "Металлургом". В итоге спортсменка закатила истерику журналисту.
После этого поклонники начали критиковать Загитову за ее вздорный характер. Они припомнили ей ляпы в качестве ведущей "Ледникового периода" и многое другое.
Слухи о том, что взбалмошную Алину Загитову не терпит ее соведущий Алексей Ягудин, ходят уже давно. Опытный коллега якобы недоволен тем, что Загитова, по словам одной из участниц ледникового шоу, все время "тупит".
Вполне возможно, Алина Загитова просто устала от чрезмерной нагрузки и скандалов, от которых уже просто невозможно отмыться, поэтому решила отправиться в теплые края.
Фигуристка отправилась в Арабские Эмираты. Об этом Загитова рассказала в своем "Инстаграм". Фанаты пожелали фигуристке удачных выступлений и хорошего отдыха.
Ранее Татьяна Навка показала кадры из Дубаи. Поклонники отметили, что она устроит в Эмиратах настоящее ледовое шоу, какого там еще не видели.