"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги

Российская фигуристка Алина Загитова радует фанатов миловидной внешностью изо дня в день. На публике она не уступает светским львицам в продуманности образов и кокетливых взглядах. Девушка выделяет глаза и губы ярким макияжем, а стройную фигуру подчеркивает блистательными нарядами.
На днях спортсменка посетила церемонию "Женщины года", которую проводил журнал Glamour. Звезда появилась в эффектном образе, оголив роскошные ноги. Брюнетка облачилась в короткое платье в японском стиле, а в качестве аксессуара выбрала длинные серьги. Сияющие украшения висели прямо до груди и стали стилевой изюминкой.
Алина Загитова позировала на мероприятии в лаковых туфлях-лодочках, стоя на лестнице. Фигуристка продемонстрировала подтянутые икры и бедра. Довольная брюнетка игриво держала кисть руки на талии. Перед выходом в свет девушка сделала маникюр синего цвета.
Снимки роковой красотки быстро просочились в Сеть. Поклонники восхитились грацией и харизмой именитой спортсменки. Алина Загитова напросилась на комплименты и восторженные отзывы о своей внешности. "Красавица. Образ просто шик", "Прям голливудская заезда, вот одарил бог красотой!", "Глаз не оторвать", "Снова бросила бомбу и развела пожар", — отреагировали комментаторы.