Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Фигуристка организовала небольшую вечеринку для коллег из "Ледникового периода". Она собрала всех вместе рано утром, и звезды принялись активно поздравлять юную чемпионку. Особых слов в этот день был удостоен Даня Милохин. Спортсменка призналась ему в любви. Она произнесла и три заветных слова, которые так долго ждали поклонники.
Евгения Медведева заявила, что ей очень "тепло и комфортно", а также поблагодарила партнера за все. Она указала, что он всегда может рассчитывать на ее помощь и поддержку. Публика ахнула. Многие так мечтали услышать подобные слова от фигуристки. Сам молодой человек крайне смутился.
Даня Милохин быстро ответил имениннице взаимностью. Он опубликовал ролик с фотографиями Евгении Медведевой и также отметил, что очень любит ее. В своем личном блоге тиктокер назвал девушку сперва "пупсиком", а затем "крохой". Подписчики знаменитости тут же принялись поздравлять пару с новым шагом в личной жизни.
Обозначают ли все громкие слова, что теперь они вместе – пока не совсем понятно. Уже несколько месяцев публика убеждена, что между спортсменкой и блогером что-то есть, но ни один из них не признается. Ранее Даня утверждал, что просто не хочет отношений, хотя Евгения ему нравится.