Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
партнеры
Четверг
18 ноября
Лента новостей
09:58
"Прямо сейчас его готовим": Даню Милохина отправляют в армию
09:55
"Изыди, сатана": попы изгоняют бесов из "оскверненного" Бузовой МХАТа перед возвращением Дорониной
09:51
Изгнанную Бузову призвали заплатить за выход на сцену: Есть соответствующие бумаги
09:20
"Могу себе это позволить": оплеванная Волочкова оправдалась за роскошную жизнь
09:02
Американский политолог Ливен назвал единственный для Украины способ вернуть Крым
08:59
Раскрыта тайна округлившейся молодой жены Петросяна: Скоро второй!
08:37
Развод? Богомолов появился на публике без обручального кольца
06:52
Рыба в фольге от Леры Кудрявцевой: пошаговый рецепт
04:37
"Стыдно": Сбросившая оковы Спирс рассказала о жизни на свободе
02:45
Маникюр и характер: что может сказать о женщине цвет ее ногтей
00:16
Ионов день: традиции и приметы 18 ноября
22:01
Пышногрудая Бледанс взбудоражила народ видом в купальнике: Как горячо
21:26
Повеселившегося на гей-свадьбе Киркорова отмазали от наказания
21:15
В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем
20:56
Пьяный посетитель курганской сауны угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
20:30
На севере Москвы произошла авария с участием маршрутки
19:53
Украина решила обменять беженцев в польской границы на членство в ЕС
19:21
Пригожин поддержал "Муз-ТВ" в секс-скандале с Киркоровым: Никакой свободы слова!
19:07
91-летний холостяк Краско решился на важный шаг
18:51
Страдающая от последствий тяжелой болезни Заворотнюк собралась на странную вечеринку
18:46
Ненавижу предательство: Изгнанная Волочкова скрючилась после суда
18:44
"Родила двоих": Аверин сделал неожиданное признание после слухов о романе с Якуниной
18:07
Житель Кузбасса выстрелил в пенсионерку при попытке ограбления
17:43
"Вернулась": Акиньшина рассекретила информацию о своем месте жительства
17:30
Генпрокурор Украины пригрозил Януковичу пожизненным сроком
17:30
Как под копирку: Слова чудом выжившей МакSим вызвали ажиотаж
17:27
Отпугнет последних зрителей: Пригожин отправил Моргенштерна в отстойник
17:27
"Во мне кричали эмоции": Скандальная звезда "Дома-2" едва не бросила детей
17:06
"Страшно становится": потерявший партнершу Башаров не находит себе места
16:55
"Смешно, абсурдно и унизительно": Тимошенко отвергла идею Зеленского давать деньги за прививку
16:48
"Бриллианты "тяжеловаты": оканфузившуюся дочь Стриженовой поймали
16:36
Диброва закидали камнями за выпад в сторону Бодрова: Полное вырождение мозгов
16:33
"Крах авторитета": Меган Маркл попалась на подлой лжи
16:32
В Казани пьяный водитель насмерть сбил пешеходов на переходе
16:27
"Случайно": Собчак по неосторожности "слила" откровенное видео
16:15
Водонаева без зубов вызвала переполох: Как бабка старая
16:04
Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна
16:04
"Скорее всего девочка": отношения Орбакайте и Руссо зашли слишком далеко
15:51
Легендарный продюсер экстренно госпитализирован: Боли и тяжелое состояние
15:43
"Содержу сама": воспитывающая сына в одиночку Катина осталась без алиментов
15:37
"Рана не зажила": Жасмин взвыла из-за ухода любимого мужчины
15:36
Ходченкова пошла по стопам Волочковой: Теперь в Большом будем работать
15:24
Роман с Золушкой, молодая жена и ребенок в 66 лет: как живет звезда сказки "Три орешка для Золушки" Павел Травничек
15:15
"Срыв моральных устоев": пережившая насилие Асмус серьезно пострадала
15:04
Забывчивого Милохина засняли в объятиях Медведевой: Уже замутили
14:57
"Что вытворяет дед": Вызывающие телодвижения Костюшкина взбудоражили народ
14:53
Эксперт Долженков о провокации США против Москвы руками Киева: Хотят втянуть в авантюру
14:50
"Стало трудно дышать": Как умирала партнерша домашнего тирана Башарова
14:49
Роскошный дворец и несметные богатства: вскрылась правда о богатом наследстве Ханги
14:31
Наконец-то: Спустя почти четыре года после смерти на могилу Сенчиной поставят памятник
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всплыли ужасающие данные о тяжелом недуге Бузовой: Вылечить уже невозможно
20-летняя дочь выглядит хуже 53-летней Стриженовой: Обтянутый живот и сплющенная грудь
Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна
"Раскричались, как Петросян": вдова взорвалась после слухов о мучениях умирающего Джигарханяна
Возмущенный Дибров разнес легендарного Бодрова: Дерьмо, а не герой времени!
Немецкий политолог Рар назвал звонок Меркель триумфом Лукашенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Прямо сейчас его готовим": Даню Милохина отправляют в армию

"Прямо сейчас его готовим": Даню Милохина отправляют в армию

Члены движения "Ветераны России" решили наставить Даню Милохина на путь истинный. Они намерены отослать запрос в Минобороны, чтобы тиктокера призвали в Вооруженные силы России.
прочитано 137 раз

Общественники надеются, что певец изменить свои взгляды на жизнь после службы в армии. По их мнению, кумир молодежи поймет, что такое патриотизм и начнет исполнять песни, как у группы "Любэ".

ПО ТЕМЕ

"Убийцы!": напуганный Даня Милохин ответил на угрозы

"Вы самый лучший друг у меня!": Милохин клянчит деньги у Баскова

 Даня Вячеславович Милохин

Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

Председатель организации Ильдар Резяпов заявил, что Даня Милохин, пройдя путь солдата, почувствует, что такое ответственность. По его словам, запрос уже на стадии написания. "Прямо сейчас его готовим", – поделился общественник.

Также он добавил, что "Ветераны России" хотят исправить 19-летнего блогера, чтобы он поменял свои взгляды на жизнь и прекратил эпатировать публику. Ильдар Резяпов снисходительно отметил, что Даня Милохин – человек молодой: "Подскажем ему".

Кроме того, движение намерено обратиться по поводу контента, опубликованного летом этого года блогером, Филиппом Киркоровым и рэпером Давой, про Премию Муз-ТВ. Члены организации просят правоохранительные органы провести проверку, запросы уже отправлены. По их мнению, знаменитости должны заплатить штраф.

Напомним, ранее суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду. За подобное нарушение вещание телеканала могли приостановить на 90 суток.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 09:58 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду

Актер продолжает шокировать народ
Шоу-бизнес

Брак с Овечкиным, переезд за границу и горе из-за потери матери: как живет младшая дочь Веры Глаголевой

Наследница артистки построила крепкую семью
Шоу-бизнес

"Захватившая" детский фонд Пересильд взвыла из-за жуткой травли: Переврали мои слова

На звезду обрушился шквал критики
Шоу-бизнес

"Рана не зажила": Жасмин взвыла из-за ухода любимого мужчины

Певица страдает

Гороскоп

Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей

Здоровье

Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года
Почему люди без масок не заражаются COVID-19 – объяснил врач Фадеев
Заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян лишат QR-кодов: Обнародован новый приказ

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем
Пьяный посетитель курганской сауны угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
Житель Кузбасса выстрелил в пенсионерку при попытке ограбления
В Серпухове воры стащили оградки с местного кладбища
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+