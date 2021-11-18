"Прямо сейчас его готовим": Даню Милохина отправляют в армию

Общественники надеются, что певец изменить свои взгляды на жизнь после службы в армии. По их мнению, кумир молодежи поймет, что такое патриотизм и начнет исполнять песни, как у группы "Любэ".
Председатель организации Ильдар Резяпов заявил, что Даня Милохин, пройдя путь солдата, почувствует, что такое ответственность. По его словам, запрос уже на стадии написания. "Прямо сейчас его готовим", – поделился общественник.
Также он добавил, что "Ветераны России" хотят исправить 19-летнего блогера, чтобы он поменял свои взгляды на жизнь и прекратил эпатировать публику. Ильдар Резяпов снисходительно отметил, что Даня Милохин – человек молодой: "Подскажем ему".
Кроме того, движение намерено обратиться по поводу контента, опубликованного летом этого года блогером, Филиппом Киркоровым и рэпером Давой, про Премию Муз-ТВ. Члены организации просят правоохранительные органы провести проверку, запросы уже отправлены. По их мнению, знаменитости должны заплатить штраф.
Напомним, ранее суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду. За подобное нарушение вещание телеканала могли приостановить на 90 суток.