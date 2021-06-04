Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ

На красной дорожке музыкальной премии собрались такие знаменитости, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Ревва, Тимати, Моргенштерн, Дмитрий Нагиев, Клава Кока, Сергей Лазарев и многие другие хитмейкеры нашей страны.
Пожалуй, самый эпатажный образ на премии продемонстрировал 19-летний блогер и поп-исполнитель Даня Милохин. Артист появился в наряде, состоящем из двух частей. Одна сторона музыканта представляет собой строгий мужской костюм, другая – женское мини-платье цвета фуксии.
Не преминул эпатировать публику и 23-летний рэпер Моргенштерн. Он появился на премии в обрезанном костюме. Музыкант продемонстрировал зрителям голый торс с татуировками, прикрытый лишь куском рубашки и пиджака.
Ксения Собчак решила привлечь внимание аудитории яркостью. Телеведущая появилась на красной дорожке в лимонно-желтом костюме с мини-юбкой и лихо сплясала с Александром Реввой.
Дмитрий Нагиев не стал изменять своему привычному имиджу. Телеведущий приехал на мероприятие в черной бейсболке, куртке и темных очках. Шею шоумен украсил несколькими цепями.
Рэпер Тимати покрасовался перед зрителями в черной рубашке с бабочкой и кожаном пиджаке в тон. На глаза звезда Black Star надел модные оранжевые очки.
Сергей Лазарев в этот раз не стал привлекать излишнего внимания публики и пришел на главное музыкальное событие в классическом темном костюме.
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