Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику

19-летняя Алина Загитова пожаловалась на жуткую травлю хейтеров.



После того, как звезда льда закатила публичный скандал на матче, жестко потребовав у журналистов удалить фотографии, ее резко раскритиковали в Сети. Теперь скандал набирает обороты.

Алина Загитова возмутилась и тем, что новость о ее поведении подхватили СМИ. В своем инстаграм-аккаунте олимпийская чемпионка сообщила, как тяжела доля публичного человека, имея в виду себя. Фигуристка пожаловалась, что ее личные границы постоянно нарушают.

"Нет никакой приватности", – посетовала спортсменка. Также она подчеркнула, что информацию иногда сильно перекручивают. Знаменитость отметила, что за оскорбительные публикации в Сети их авторы не несут ответственности.

Фолловеры не оценили новую порцию эмоций от Алины Загитовой. Многие сделали вывод, что фигуристка зазвездилась, начав считать себя великой, и не делая для себя выводов. Как писали "Дни.ру", ранее журналист издания "Спорт-Экспресс" Рустам Имманов отметил, что чемпионка разговаривала на повышенных тонах и проявляла агрессию с представителями СМИ во время матча, грозясь их засудить и хвастаясь своими связями.