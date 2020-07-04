Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Суббота
4 июля
Лента новостей
12:08
Брат погибшего в ДТП объяснил отказ Ефремова признавать вину
11:54
Сбросивший 100 килограммов Фадеев разоблачил горе-диетологов
11:50
Коньки раздора: Илья Авербух уничтожил брак Игоря Бутмана
11:38
Басков раскрыл секрет своего удивительного похудения
11:28
Галкин вырастил для Пугачевой миллион алых роз
11:26
"В интересах высших слоев": Зеленский исключил пьянство за рулем из уголовных преступлений
11:06
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову
10:58
Певица МакSим впервые вышла на связь после исчезновения
10:54
"Была в жутком стрессе": Подольская с трудом пришла в себя после родов
10:37
Разин о правах Шатунова на песни "Ласкового мая": Это грубейшее нарушение законодательства!
09:49
Геннадия Хазанова госпитализировали
08:03
"Пуговки не выдерживают": Семенович высказалась о проблеме с одеждой
06:04
Эвелина Бледанс показала странное видео
04:02
Волочкова рассказала о невыносимой боли
02:00
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 июля 2020 года
22:01
Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве
21:56
Сын ищет причину смерти актера Борецкого: Обнаружил испачканную кровью простынку
21:35
Объвлен диагноз Геннадия Хазанова
21:18
Голливудскую актрису избил муж
20:52
Врачи спасают Геннадия Хазанова
20:45
Газманов перекрыл кислород молодому артисту
20:09
Собчак объяснила отказ Ефремова признавать вину за смертельную аварию
19:13
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
19:13
Шатунов получил право исполнять песни "Ласкового мая"
18:43
Замглавы Минобрнауки заподозрили в мошенничестве на 40 миллионов
18:37
"Забыла накраситься": Плетнева показала архивные кадры со своей свадьбы
17:59
Иосиф Пригожин пояснил заявление о "бедствующих" из-за карантина Маккартни и Клэптоне
17:57
"На каком свете я нахожусь?": стали известны последние слова Проскурина
17:51
18-летняя дочь Осина отправилась под венец: Замужем за лучшим
17:46
После смерти отца Нурмагомедову предложили отказаться от боя
17:29
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
17:20
Инфицированная Анита Цой вышла на связь из больничной палаты
17:09
Белорусский политик: У Лукашенко нет другого выбора, кроме как пойти на поклон к Путину
16:56
Дыра в семейном бюджете: сын Дианы Гурцкой потратил все деньги
16:56
Муж Королевой показал трогательное видео со свадьбы
16:53
Звезда фильма "12 стульев" стала жертвой мошенников
16:52
Известный телеведущий Дэн О'Тул сообщил об исчезновении месячной дочери
16:25
Оставившая детей Прилучному Муцениеце собрала чемодан и покинула Москву
16:23
Звезда "Дома-2" баловалась алкоголем во время беременности
16:23
46-летняя Судзиловская оголила грудь
16:20
Фанатки ревут: знаменитый актер Александр Петров умер после тяжелой болезни
16:05
Ходившего "налево" актера Проскурина похоронят рядом с Началовой
15:56
Захватившего монастырь схиигумена лишили церковного сана
15:51
Анонсировано повышение пенсий и зарплат для некоторых категорий россиян
15:50
Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
15:45
Заподозренная в беременности Навка продемонстрировала фигуру
15:44
Сергей Шнуров прозвал свою новую пассию королевой
15:40
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию
15:15
Сыну актрисы Анны Цукановой-Котт исполнилось 12 лет: Мы выглядим как брат и сестра
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Эксперт: У Лукашенко остался последний способ удержать власть
Врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом: Это на его совести
Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве
"Не семья, а тень": Ковальчук затравили за странное фото с дочкой
Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП
Спорт
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Татьяна Тарасова. Фото: ?????????? ????????/FTP/www.globallookpress.com
Татьяна Тарасова отреагировала на смерть Абдулманапа Нурмагомедова. Тренер дала совет его сыну.
прочитано 78605 раз

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июня. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Родные просят не приезжать на похороны, ведь эпидемия еще не отступила. Они предложили выразить соболезнования по телефону.

ПО ТЕМЕ

Отец Нурмагомедова умер после борьбы с тяжелой болезнью

Хабиб Нурмагомедов поведал о трудностях профессиональной борьбы: Это не игра

 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Некоторые же решили сделать это публично. Например, Татьяна Тарасова призналась, что ей очень жаль. Она пожелала близким Абдулманапа пережить потерю со стойкостью. Кроме того, тренер отметила, что Нурмагомедов-старший был великим человеком, который воспитал настоящих чемпионов.

Тарасова также сказала, что сейчас у Хабиба настал непростой период. "Все время будет тяжело, смерть отца не забывается. Но ему надо держаться" – считает Татьяна Анатольевна. Она попросила его поступать так, как его учил отец – не опускать руки в тяжелых ситуациях. Также тренер советует бойцу не принимать поспешных решений.

Напомним, что Хабибу Нурмагомедову уже предложили отказаться от боя с американским спортсменом Джастином Гэтжи, который должен был состояться в сентябре этого года.

Автор: 4 июля 2020, 11:06 Источник: Спорт-Экспресс

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"В интересах высших слоев": Зеленский исключил пьянство за рулем из уголовных преступлений
Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве
Запад готовит плацдарм для обвинения РФ во вмешательстве в дела США, вербуя журналистов ФАН
Белорусский политик: У Лукашенко нет другого выбора, кроме как пойти на поклон к Путину

Шоу-бизнес

Сын ищет причину смерти актера Борецкого: Обнаружил испачканную кровью простынку
Голливудскую актрису избил муж
Газманов перекрыл кислород молодому артисту
Собчак объяснила отказ Ефремова признавать вину за смертельную аварию

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Коньки раздора: Илья Авербух уничтожил брак Игоря Бутмана

Саксофонист назвал причины развода со второй женой

Шоу-бизнес

Басков раскрыл секрет своего удивительного похудения

Певец похудел на 15 килограммов

Шоу-бизнес

Разин о правах Шатунова на песни "Ласкового мая": Это грубейшее нарушение законодательства!

Продюсер оспорит решение суда
Шоу-бизнес

"Была в жутком стрессе": Подольская с трудом пришла в себя после родов

Артистка чувствовала вину

Гороскоп

Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Отец Нурмагомедова умер после борьбы с тяжелой болезнью
Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+