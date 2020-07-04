Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июня. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Родные просят не приезжать на похороны, ведь эпидемия еще не отступила. Они предложили выразить соболезнования по телефону.
Некоторые же решили сделать это публично. Например, Татьяна Тарасова призналась, что ей очень жаль. Она пожелала близким Абдулманапа пережить потерю со стойкостью. Кроме того, тренер отметила, что Нурмагомедов-старший был великим человеком, который воспитал настоящих чемпионов.
Тарасова также сказала, что сейчас у Хабиба настал непростой период. "Все время будет тяжело, смерть отца не забывается. Но ему надо держаться" – считает Татьяна Анатольевна. Она попросила его поступать так, как его учил отец – не опускать руки в тяжелых ситуациях. Также тренер советует бойцу не принимать поспешных решений.
Напомним, что Хабибу Нурмагомедову уже предложили отказаться от боя с американским спортсменом Джастином Гэтжи, который должен был состояться в сентябре этого года.
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