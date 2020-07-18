Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

В СМИ появилась информация о смерти российской и австралийской фигуристки Екатерины Александровской. Спортсменку знал весь мир.

Сообщается, что Екатерина Александровская покончила с собой. Перед смертью она написала на листке бумаги лишь одно слово: "Люблю". У спортсменки была депрессия из-за неудач в карьере.

Александровская родилась в первый день XXI века. С самого детства она мечтала стать успешной фигуристкой. До 2011 года Екатерина выступала на соревнованиях в одиночку, но потом ее партнером по льду стал Владислав Лысов. Через три года фигуристка уже выступала с Александром Епифановым.

Летом 2016-го Александровская стала представлять Австралию на международных соревнованиях. Выступая с Харле Уинздором, спортсменка завоевала золотую медаль на Чемпионате мира среди юниоров.

В последнее время она тренировалась в Канаде. Там она получила серьезную травму, из-за чего пришлось вернуться в Россию.

Пользователи Сети сейчас заходят в инстаграм-аккаунт Екатерины Александровской и выражают соболезнования родителям фигуристки. Смерть спортсменки уже прокомментировал Уинздор: "Словами не описать, как я сейчас себя чувствую, я опустошен, больно до глубины души из-за печальной и внезапной кончины Кати. То, что мы достигли за время партнерства, я никогда не забуду".