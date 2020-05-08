Плющенко увел еще одну чемпионку у Тутберидзе

Недавно появилась информация, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова решила покинуть своего наставника Этери Тутберидзе. После этого встал вопрос: кто станет новым тренером спортсменки? Недолго думая, Трусова пообщалась с Евгением Плющенко и предложила ему сотрудничество. Такая новость не обрадовала Тутберидзе. Она отписалась от бывшей подопечной в "Инстаграме". Скорее всего, Этери расценивает уход Александры к Плющенко, как предательство.
Евгений, в свою очередь, уже успел прокомментировать переход Трусовой. Фигурист отметил, что такая инициатива принадлежала спортсменке, он не переманивал ее к себе. Сейчас для спортсменов идеальное время, чтобы решать подобного рода вопросы, заметил Плющенко. Документы для перехода Александры уже готовятся, однако поданы они будут только после карантина.
Фигурист также рассказал, что у него появилась еще одна подопечная, которая раньше занималась с Тутберидзе – 12-летняя Вероника Жилина. О желании девочки сотрудничать Плющенко сообщили родители.
Напомним, хореограф Даниил Глейхенгауз усомнился в том, что Евгений Плющенко – хороший наставник. Он заметил, что спортсмены, которые занимаются с фигуристом, еще не добились тех результатов, которых достигли подопечные Тутберидзе.
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