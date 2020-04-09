Медведева сделала заявление о смене гражданства

Недавно стало известно о том, что фигуристка Евгения Медведева сбежала из Канады. Ради участия в шоу "Prism on Ice" (Sailor Moon) она решила заранее уехать в Японию.

Сейчас олимпийская чемпионка, как и все остальные, находится на самоизоляции. Сидя дома, спортсменка активно ведет свои социальные сети и общается с фолловерами.

Так, недавно подписчик поинтересовался у Медведей под одним из ее последних постов, собирается ли Евгения менять гражданство. "Зачем?! Предавать страну ради мнимых побед…", – недоумевает фолловер.

Олимпийская чемпионка России моментально отреагировала на вопрос. Ее заявление потрясло многих, ведь она просто-напросто поставила три эмодзи, которые изображают лицо, прикрытое рукой. То есть, эмоции крайнего удивления, которые означают "фейспалм", сообщает "Комсомольская правда".

Напомним, уже два года чемпионка мира и Европы по фигурному катанию не живет в России. Она предпочла родной стране Канаду. Естественно, спортсменка продолжает тренироваться, а ее наставником стал Брайан Орсер.