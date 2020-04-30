Возмущенные японцы хотят вышвырнуть Медведеву из страны

Одна из японок отправила письмо в российское ведомство. Она отметила, что чемпионка мира "проскользнула" в Страну восходящего солнца несколько недель назад, незадолго до запрета на въезд.
По словам возмущенной женщины, Евгения Медведева знала, что шоу с ее участием отменят, но все равно прилетела, передает Пятый канал. Спортсменку обвинили в нарушении режима самоизоляции.
Евгению Медведеву заметили в супермаркете города Хатинохе. Кроме того, девушка приступила к тренировкам на арене, которая для остальных закрыта.
Автор письма не понимает, как можно позволить себе такое поведение в чужой стране. Она заявила, что японцы разозлены действиями спортсменки. "Заберите ее обратно в Россию", – попросила женщина.
Ранее двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию исполнила фрагмент из произвольной программы на фоне сакуры. Видео Евгения Медведева разместила в своем инстаграм-аккаунте. Танец очень понравился ее поклонникам, которые призвали ее поскорее вернуться на лед.
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