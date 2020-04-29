"Мы очень надеемся": Медведеву умоляют вернуться на лед

Евгения Медведева порадовала поклонников изящным танцем. В условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса она не имеет возможности тренироваться полноценно, но не бросает занятий.



Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию исполнила фрагмент из своей произвольной программы на фоне сакуры. Видео она разместила в инстаграм-аккаунте.

В ролике Евгения Медведева исполняет танец на музыку из фильма "Мемуары гейши". Программу она показывала в сезоне-2019/20. Она призналась, что скучает по льду, передает RT.

Подписчикам понравился танец фигуристки, и они отметили, что с нетерпением ждут выступлений звезды. Фолловеры в комментариях буквально умоляют знаменитость вернуться на лед. "Мы очень надеемся", – написал один из них.

Хотя, разумеется, все понимают, что сейчас, в условиях эпидемии COVID-19, Евгения Медведева сделать этого не может. Напомним, ранее канадский тренер российской фигуристки Брайан Орсер высказал мнение о приостановке тренировочного процесса из-за пандемии коронавируса.

Как писали "Дни.ру", уже два года чемпионка мира и Европы по фигурному катанию не живет в России. Она предпочла родной стране Канаду.

