"Мы очень надеемся": Медведеву умоляют вернуться на лед

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию исполнила фрагмент из своей произвольной программы на фоне сакуры. Видео она разместила в инстаграм-аккаунте.
В ролике Евгения Медведева исполняет танец на музыку из фильма "Мемуары гейши". Программу она показывала в сезоне-2019/20. Она призналась, что скучает по льду, передает RT.
Подписчикам понравился танец фигуристки, и они отметили, что с нетерпением ждут выступлений звезды. Фолловеры в комментариях буквально умоляют знаменитость вернуться на лед. "Мы очень надеемся", – написал один из них.
Хотя, разумеется, все понимают, что сейчас, в условиях эпидемии COVID-19, Евгения Медведева сделать этого не может. Напомним, ранее канадский тренер российской фигуристки Брайан Орсер высказал мнение о приостановке тренировочного процесса из-за пандемии коронавируса.
Как писали "Дни.ру", уже два года чемпионка мира и Европы по фигурному катанию не живет в России. Она предпочла родной стране Канаду.
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