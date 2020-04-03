"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок

Между футболистом Артемом Дзюбой и спортивным комментатором Василием Уткиным разгорелся скандал. Знаменитости поливают друг друга грязью в Сети.



Нападающий "Зенита" грубо отозвался о журналисте и заявил, что тот пытается поймать "хайп". По словам Артема Дзюбы, оппонент настолько "деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале".

В прямом эфире в инстаграм-аккаунте Тины Канделаки спортсмен отметил, что Василий Уткин сам себя убивает. Он не понимает, откуда у комментатора "столько злости и обиды".

Комментатор ответил Дзюбе на своем на ютуб-канале. При этом он обвинил футболиста в нелицеприятных поступках. По словам журналиста, спортсмен в свое время "стибрил" у товарища деньги в раздевалке и увел у лучшего друга жену, сообщает газета "Петербургский дневник".

Василий Уткин не понимает, почему народ так любит Артема Дзюбу. Также он негодует из-за пренебрежения к людям, которые "где-то у себя в Братеево, Липецке или за Уралом комментируют в кафешках".

Журналист уже не раз нелестно отзывался о "Зените". Критиковал он и Артема Дзюбу за новость о возможности перейти в чемпионат Англии.