Уткин публично унизил Дзюбу

Василий Уткин раскритиковал заявление Артема Дзюбы, обвинившего тренера Валерия Карпина в том, что тот "пытался загубить его карьеру". По мнению шоумена, сказанное футболистом – "полная ерунда".



Российский спортивный журналист Василий Уткин бурно отреагировал на нападки Артема Дзюбы в адрес тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина. "Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Карпин грозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам, возмужал. А ведь в Томск Дзюба уехал после всем памятного странного случая, когда в раздевалке команды из кармана Владимира Быстрова пропала крупная сумма денег. И все указывало на Артема", — разъяснил журналист.

Уткин убежден, что бывший нападающий "Зенита" пытается обвинить в своих бедах кого угодно, кроме себя. Самого Дзюбу шоумен многократно называет "беспросветным глупцом". "Если он настолько неточен в оценке других, вообразите, что этот шкафоподобный нарцисс думает о себе", – написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Артем Дзюба дал скандальное интервью, в котором заявил, что Валерий Карпин во время их совместной работы в "Спартаке" сделал все, чтобы футболист завершил карьеру. "Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И сформироваться как мужчина, как футболист. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он все сделал для этого. А я сказал: "Посмотрим". Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся", – говорил спортсмен.

Ранее сообщалось, что в январе 2018 года форвард санкт-петербургского "Зенита" и кандидат в сборную России на участие в домашнем чемпионате мира Артем Дзюба официально перешел в "Арсенал". Тульский клуб объявил о подписании арендного соглашения с нападающим до конца сезона.