"Мой любимый": Дзюба страдает из-за смерти дорогого человека

Спортсмен опубликовал в своем микроблоге фотографию знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который накануне разбился вместе со своей дочерью. В кадре почившая звезда запечатлена во время игры. Вероятно, фотографу удалось заснять момент, когда Брайант отдыхал.
"Коби Брайант... Мой любимый баскетболист... Легенда... Просто не верится... Навсегда в памяти", – написал Дзюба в своем инстаграм-аккаунте. По всей видимости, российский спортсмен сильно переживает из-за смерти зарубежного коллеги.
Поклонники поддержали Артема. Многие высказали сожаление о безвременном уходе баскетболиста и его дочери.
"Человек, из-за которого я полюбил баскетбол", "В это просто не верится, все детство смотрел на него, на их игру с Шаком, величайшая легенда!", "В это тяжело поверить... С нами больше нет Коби", – написали комментаторы.
Напомним, знаменитый баскетболист Коби Брайант разбился на личном вертолете вместе с 13-летней дочерью Джианной. Трагедия с 41-летним спортсменом произошла в калифорнийском городе Калабасас неподалеку от Лос-Анджелеса. По данным полиции, при падении вертолета погибли пять человек. Пока нет точной информации обо всех жертвах.
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