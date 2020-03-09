"Немного подвисла": Евгения Медведева упала духом из-за роковой неудачи

В текущем сезоне спортсменка не смогла отобраться на чемпионаты Европы и мира. Евгению Медведеву сняли отечественных соревнований после короткой программы из-за поломки конька.
По словам наставника фигуристки, жаловаться тут не на что, ведь произошла роковая неудача. Кроме того, Брайан Орсер отметил, что эти прокаты были лучшими в ее жизни, потому что "тут каталась женщина, а не девочка".
Тренер отметил, что Евгения Медведева смогла соединить технику, эмоции, подачу программы и презентацию, что стало для нее новым этапом развития. Брайан Орсер добавил, что звезда льда очень расстроена случившимся, сообщает Sports.ru.
Но несмотря на неблагоприятные обстоятельства, спортсменка продолжает тренироваться. По словам наставника, все идет по плану, но Евгения Медведева упала духом. "Немного подвисла", – отметил Брайан Орсер.
Ранее наставник Евгении Медведевой признался, что воспитывает подопечных в строгости. Канадец пытается сделать из юных фигуристов не только чемпионов, но и взрослых целеустремленных людей. Иногда он просит родителей своих подопечных не вмешиваться в тренировочный процесс.
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