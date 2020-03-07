Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Недавно звезда российского спорта объявила о решении взять паузу в карьере. В декабре прошлого года фигуристка заявила, что хочет сдать экзамены и поступить в университет.

Комментируя паузу в карьере, Алина Загитова пояснила, что после победы во всех престижных турнирах у нее пропала мотивация тренироваться и двигаться дальше. Тем не менее, спортсменка обратила внимание, что не готова покинуть лед навсегда.

Пока 17-летняя знаменитость "живет для себя", ее тренер – Этери Тутберидзе — уже думает о замене ушедшей звезде спорта. Эксперты отмечают, что ее могут сместить три молодых фигуристки, которые уже научились выполнять более сложные трюки на коньках. Но сейчас девочкам всего по 13 лет.

Речь идет о Камиле Валиевой, Дарье Усачевой и Майе Хромых. Примечательно, что недавно Валиева поразила публику четверным тулупом: таким успехом представительницы "старшего поколения" спортсменок не могли похвастаться, даже будучи в аналогичном возрасте.

Специалисты прогнозируют, что юные фигуристки раскроют себя во всей красе на Олимпийских играх 2022 года. Через два года им уже будет по 15 и они смогут участвовать в соревнованиях для взрослых.

Особые надежды аналитики возлагают на Камилу Валиеву, которая шаг за шагом повторяет путь Алины Загитовой. К слову, она считает старшую коллегу по цеху своим кумиром и всегда мечтала попасть в команду Этери Тутберидзе.