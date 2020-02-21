Вот так растяжка!: Загитова заткнула Волочкову за пояс

Спортсменка выложила новые кадры с тренировки. Алина Загитова продемонстрировала прекрасные физические возможности.

Девушка выставила в своем микроблоге несколько снимков. Фигуристка показывает, как она занимается по утрам. На фотографиях прекрасно видно, что у Алины Загитовой потрясающая растяжка – она подняла левую ногу вверх и держит ее рукой, балансируя лишь на правой.

Поклонники оценили новые фотографии и похвалили фигуру спортсменки. "Сексуальная какая стала", "Самая прекрасная наша Алина", "Тоненькая, статненькая, королева льда!", "Красотка ! Кому же так сильно повезло?" – написали восторженные фанаты.

Напомним, ранее тренер Загитовой Тутберидзе рассказала, что девушка не раз порывалась уйти из спорта. Наставница уверяла, что было несколько эпизодов, когда Алина могла навсегда покинуть лед. Также Тутберидзе призналась, что никогда не видела в юной фигуристке особого таланта, да и катание было не очень четкое.

Однако тренер пояснила: сила одиночницы была в другом. Девушка всегда чувствовала правильную позу и у нее была выучка. А еще Этери покорил взгляд юной фигуристки, который будто просил о помощи.