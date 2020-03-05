"Как в полной темноте": Евгения Медведева рассказала о самом сложном моменте в жизни

Звезда льда пообщалась с фанатами во время семинара в Мексике. Девушка призналась, что самый трудный период в ее жизни был после Олимпиады в Пхенчхане, когда она решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру.
По словам Евгении Медведевой, ей было сложно изменить свою жизнь. Решение о переезде в другую страну далось нелегко, сообщает Teleprogramma.pro.
"Это было как в полной темноте", – призналась фигуристка. Евгения Медведева ничего не могла спланировать – даже то, какой будет следующая неделя. Обладательница серебряной медали Олимпиады в Пхенчхане не знала, хорошо ли ей будет в Канаде, сработается ли она с новым наставником, где будет жить.
Евгения Медведева сообщила, что около пяти месяцев после переезда из России она залечивала травмы. Зато теперь с полным правом может назвать себя сильной женщиной. Спортсменка добавила, что и сейчас после неудачных прокатов у нее бывает не лучшее настроение. В такие моменты ее поддерживает тренер Брайан Орсер.
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