"Тутберидзе проломит ей голову": тренер ужаснул причиной ухода Медведевой

Мужчина признался, что они с Этери Тутберидзе в хороших отношениях. Оказывается, по предложению тренера в 2015 году он ставил для Евгении Медведевой несколько программ. Жулин отметил, что фигуристка была его любимицей "еще с юниоров".
Спортсмен вспомнил, как отреагировал на уход одиночницы от Тутберидзе. По словам Александра, тренер – очень эмоциональный человек, поэтому, возможно, фигуристка опасалась прямо заявить об уходе.
"Боялась, что она ее просто по башке ударит и проломит голову. Сейчас она бы уже не проломила голову, а на тот момент уверенности не было. Казалось, что может. Медведевой просто было страшно", – уверен Жулин.
Мужчина считает провалом спортсменки то, что она поступила не совсем красиво. "Женя могла уйти, но ее стопроцентная ошибка в том, что она ушла без цветов и без "спасибо". Это некрасивый поступок", – заявил хореограф в эфире "Фигурвью".
Напомним, что Евгения Медведева покинула группу Этери Тутберидзе в 2018 году, где тренировалась с 2007-го. Сейчас фигуристка живет в Канаде и работает под руководством Брайана Орсера.
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