"Неприемлемо": Дмитрия Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе

Скандал разгорелся после того, как экс-супруг Ольги Бузовой снял "Сторис" из барбершопа и выложил в свой инстаграм-аккаунт. Стрижку Дмитрию Тарасову делал мастер азиатской внешности. Футболист не нашел ничего лучше, как подписать парикмахера словом "коронавирус".
Однако его шутку не оценили. В свете мировой угрозы эпидемии коронавируса юмор спортсмена в Госдуме оценивают как разжигание межнациональной розни. По словам депутата и заслуженного тренера России Дмитрия Свищева, дело не только в расистском подтексте глупой шутки Дмитрия Тарасова.
Он разочарован тем, что на звезду футбола смотрят тысячи молодых ребят, а Дмитрий Тарасов настолько беспечен и пренебрежительно относится к трагедии. Депутат призвал заблокировать аккаунт звезды в "Инстаграм", сообщает РИА Новости.
Известно, что пост Дмитрия Тарасова рассмотрит на предмет расизма комитет по этике Российского футбольного союза. Футболиста осудили и коллеги. Так, экс-капитан сборной России Алексей Смертин назвал выходку спортсмена дискриминацией и отметил, что это неэтично. "Так выражаться даже в шутку неприемлемо", – уверен футболист.
Примечательно, что Дмитрий Тарасов уже принес официальные извинения за свой поступок. Он не ожидал столь негативной реакции публики.
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