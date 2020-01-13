Тарасов бросил беременную Костенко накануне родов

Летом прошлого года стало известно о грядущем пополнении в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Счастливые супруги сообщили поклонникам, что ожидают вторую девочку.
Однако, как выяснилось, семейная идиллия не продлилась долго. Футболист был вынужден покинуть жену накануне родов. По данным StarHit, он отправился на сборы. Спортсмен надеется, что сможет показать свои способности и заключить контракт с клубом "Рубин".
"Уже скучаем! Каждые сборы так тяжело расставаться... Но ничего, время пройдет быстро и будем вместе. P.S. Пусть все сбудется, впереди столько нового и долгожданного!" – написала Анастасия Костенко в личном микроблоге.
Эту информацию подтвердил в социальных сетях и Дмитрий Тарасов. Он признался, что с нетерпением ждет возвращения в большой спорт. "Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период", – добавил бывший игрок "Локомотива".
Напомним, с 2008 по 2012 год спортсмен состоял в браке с Оксаной Пономаренко. У пары есть дочь Ангелина. В 2012 году Дмитрий Тарасов узаконил отношения с телеведущей Ольгой Бузовой. Супруги расстались через четыре года. Третьей женой футболиста стала Анастасия Костенко. В 2018 году модель родила ему дочь Милану.
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