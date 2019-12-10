Тарасов подрался с беременной женой при дочери

Футболист опубликовал в "Ютуб" трогательное видео, на котором шалит с семьей. Беременная модель в футболке и шортах встретила его в холле особняка. Тут Дмитрий Тарасов и решил повеселиться.
Супруги стали в шутку драться поролоновыми палками. За этим наблюдала их годовалая дочь Милана. Видя, как родители играют, малышка звонко смеялась. Позже девочка подбежала к папе и принесла ему плюшевого кота. Дмитрий Тарасов был с ней очень ласков, и дочка его поцеловала.
Однако пользователям Сети не понравилась шутливая драка спортсмена с беременной женой. "А лещей раздавать друг другу в "Сторис" – это нормально при ребенке?!", "Целовать так было необходимо?", "Какой пример вы девочке подаете?" – осудили Дмитрия Тарасова фолловеры.
Возможно, такая реакция подписчиков возникла после слухов о рукоприкладстве футболиста в семье. Недавно Дмитрий Тарасов оказался из-за этого в центре скандала. Напомним, все началось с того, что его экс-супруга, телеведущая Ольга Бузова намекнула, что он поднимал на нее руку.
В свою очередь Дмитрий Тарасов заявил, что может дать девушке "леща", если она не беременна. Позже спортсмен оправдался за свои слова, отметив, что говорил это в шутку. Молодая жена Анастасия Костенко заступилась за него. Модель заверила, что никогда бы не потерпела насилия в семье.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
До мужа было 30 мужчин
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
Вы делаете минет своим парням?
В самом деле - ответьте.
Об одной паршивой овце которая портит всё.