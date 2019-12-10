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Шоу-бизнес

Тарасов подрался с беременной женой при дочери

Дмитрий Тарасов. Фото: www.globallookpress.com
Спортсмен показал, как проводит время с Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов отвел душу, поборовшись с супругой.
прочитано 2267 раз

Футболист опубликовал в "Ютуб" трогательное видео, на котором шалит с семьей. Беременная модель в футболке и шортах встретила его в холле особняка. Тут Дмитрий Тарасов и решил повеселиться.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Супруги стали в шутку драться поролоновыми палками. За этим наблюдала их годовалая дочь Милана. Видя, как родители играют, малышка звонко смеялась. Позже девочка подбежала к папе и принесла ему плюшевого кота. Дмитрий Тарасов был с ней очень ласков, и дочка его поцеловала.

Однако пользователям Сети не понравилась шутливая драка спортсмена с беременной женой. "А лещей раздавать друг другу в "Сторис" – это нормально при ребенке?!", "Целовать так было необходимо?", "Какой пример вы девочке подаете?" – осудили Дмитрия Тарасова фолловеры.

Возможно, такая реакция подписчиков возникла после слухов о рукоприкладстве футболиста в семье. Недавно Дмитрий Тарасов оказался из-за этого в центре скандала. Напомним, все началось с того, что его экс-супруга, телеведущая Ольга Бузова намекнула, что он поднимал на нее руку.

В свою очередь Дмитрий Тарасов заявил, что может дать девушке "леща", если она не беременна. Позже спортсмен оправдался за свои слова, отметив, что говорил это в шутку. Молодая жена Анастасия Костенко заступилась за него. Модель заверила, что никогда бы не потерпела насилия в семье.

Автор: 10 декабря 2019, 17:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Антон ВСЕ понятно,что с Бузовой и её "творчеством " пришел конец Понятно цепляться за любые дурные ,как назвать не знаю,события это уже надежда на то что тупая Бузова хоть чуть чуть останется интересной Но зря, она до такой степени тупая ,только тупую может так долго её терпеть,это ты и наверно группа небольшая подписчиков ,а все остальные накрутка,боты Жалеть некому все обман с подписчиками
Гость
Ответить
Гость
Ребенок чувствует очень все тонко Конечно шутка Просто надо придуркам Бузовой защитников ХОТЬ к чему то придраться Если бы были злые слова или хоть какая нибудь злость,ссора со стороны родителей друг к другу, то ребенок сразу бы понял и не смеялся,а плакать Зачем такая чушь вообще попала на ДНИ.РУ
тем более с таким заголовком
Гость
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Эта тупая статья появилась только из за того, что предыдущая полна правды, про тупицу Бузову НАДО же отвлечь внимания, от правды о бездарной ЧЕМ ТО Вот все будут читать эту, с интересным заголовком,а предыдущая дай Бог никто не прочтет ,а там ОДНА ПРОСТО ОТКРЫТАЯ ПРАВДА Это Антон рулит и его прием ,понятно
Гость
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Бузова ,дура чего ты хочешь?? К тебе тупой никто никогда не придет и тем более не вернется Ты мерзкая,заразная,тупая и что тебе надо, с такой характеристикой? Живет семья,как им хочется,а что ты со своими защитниками лезешь в из жизнь? Что из этого сюжета хотели показать? Единственное счастливую жизнь семьи А ты тупица покупай мужикам поездку на Бали
Гость
Ответить
Ребенок чувствует очень все тонко Конечно шутка Просто надо придуркам Бузовой защитников ХОТЬ к чему то придраться Если бы были злые слова или хоть какая нибудь злость,ссора со стороны родителей друг к другу, то ребенок сразу бы понял и не смеялся,а плакать Зачем такая чушь вообще попала на ДНИ.РУ
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