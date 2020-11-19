Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией

В заключительном матче Лиги наций УЕФА сборная России проиграла футболистам из Сербии. Он закончился со счетом 0:5. Для российских спортсменов эта игра стала позором, считают не только болельщики, но и капитан команды Георгий Джикия. Он извинился за поражение, но фанаты отказываются прощать футболистов.

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