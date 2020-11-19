Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией

По мнению тренера сборной России Станислава Черчесова, сербы были объективно сильнее. Команда была обречена на провал из-за наличия новых игроков, считает он. При этом он отметил: отсутствие на матче нападающего Артема Дзюбы – это верное решение.
Российские болельщики резко высказались насчет игры сборной, будто вылили ушат помоев. Многие считают, что Черчесов должен покинуть сборную. Другие же уверены: футболисты должны получать гонорар только после победы. "За ничью ничего не нужно платить, а за проигрыш с них штраф надо взимать", – высказался болельщик с ником Udgin в комментариях Яндекс.Новости.
Фанаты не могли не вспомнить о победах сборной России во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Теперь они не берут во внимание успех команды, а называют его мимолетным и ничем не значащим. Некоторые высказались в поддержку Дзюбы. По их мнению, нападающего не стоило отстранять от игры. "Не надо было разбрасываться игроками!", – считает фанат Артур.
Для российских футболистов этот матч стал шестым без побед. По итогам прошедших игр сборная России заработала всего восемь очков, заняв второе место в турнирной таблице третьей группы Лиги наций. Поэтому для нее проход в высший дивизион закрыт.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Форум
Почему женщины сейчас доминируют?
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Ищу богатую девственницу где есть такие?
Разница в возрасте в 33 года