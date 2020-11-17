"У меня таких видео до фига": Волочкова разделила интимное занятие Дзюбы

Звезда выразила мнение о скандале с Артемом Дзюбой. Анастасия Волочкова поддержала футболиста и раскрыла свое интимное хобби.

Недавно в Сеть проникло интимное видео Артема Дзюбы, на котором спортсмен самостоятельно удовлетворяет свои сексуальные потребности. Многие россияне осудили мужчину за то, что он записал ролик интимного характера. Это отрицательно отразилось на имидже и карьере футболиста, его отстранили от матчей в составе сборной. Анастасия Волочкова публично выразила мнение о назревшем скандале в эфире телешоу.

"У меня таких видео до фига и больше, правда!", – высказалась балерина в поддержку Артема Дзюбы, указав, что и сама промышляет съемками в процессе пикантного времяпровождения. Она добавила, что считает себя красивой, эффектной и сексапильной женщиной. "Мои шпагаты многие не могут пережить", – заявила звезда. Светская львица убеждена, что мужчину подло подставили. По словам знаменитой блондинки, футболист не показал на ролике ничего плохого, ведь на нем он занимается безвредным для окружающих занятием.

Анастасия Волочкова обратилась к Станиславу Черчесову, хотя и не знала его имени. Балерина считает, что тренер сборной России по футболу поступил очень плохо по отношению к своему игроку. Знаменитость убеждена, что кадры, на которых спортсмен мастурбирует, не стоят того, чтобы отстранять его от работы. Анастасия Волочкова уверена, что злопыхатели просто завидуют Артему Дзюбе, так как не имеют таких же выдающихся качеств.