Татьяна Тотьмянина потрясла преображением: Недосягаемый величины человек

Фигуристка Татьяна Тотьмянина вызвала бурную реакцию у поклонников, показав изменения во внешности. Бывшая участница нового сезона шоу "Ледниковый период" получила массу комплиментов.

Впервые за долгое время Татьяна Тотьмянина решила обрезать длинные локоны и превратиться в эффектную даму с каре. Фигуристка опубликовала несколько снимков.

Первое фото, на котором спортсменка позирует в помещении, она опубликовала в раздел "Сторис", прикрепив опрос. Так, около 65% подписчиков одобрили новую стрижку Татьяны. Другие не оценили.

Второй кадр с позирующей в машине Тотьмяниной оказался в ленте ее инстаграм-аккаунта. В комментариях отметились сотни поклонников. "Как неожиданно, и как вам идет! Такая стильная!", "Ой как классно", "Вы само совершенство", "Недосягаемый величины человек!", – написали пользователи Сети.

Напомним, несколько недель назад Татьяна покинула шоу "Ледниковый период" из-за полученной на тренировках травмы. Тотьмянина сожалеет, что приняла участие лишь в двух выпусках проекта.

Фигуристка выступала вместе с актером Вячеславом Чепуренко. Судьи высоко оценивали номера пары. Но, вероятно, во время очередной тренировки актер уронил спортсменку. "Когда выходишь на лед с непрофессионалом никогда не знаешь, чем может закончится тренировка", – отмечала Тотьмянина.