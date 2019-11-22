Татьяна Тотьмянина не могла найти себе места из-за рака

Олимпийская чемпионка призналась, что очень переживала в тот период. Она боялась услышать от врачей страшный диагноз – рак.
Несколько лет назад доктора обнаружили у нее в желчном пузыре образование. Для обследования органа требовалось его удаление. А на эту процедуру Татьяна не решалась на протяжении нескольких лет. У нее просто не было на это время – она много выступала.
"До последнего врачи не могли сказать, сто процентов нет. Когда орган был удален, его сразу отправили на гистологию", – рассказала
Тотьмянина.
В результате исследования стало понятно, что опухоль доброкачественная. Узнав об этом, спортсменка и ее супруг Алексей Ягудин моментально выложили посты на своих страницах в "Инстаграм", чтобы успокоить родственников и поклонников.
Отметим, что Татьяна быстро оправилась после хирургического вмешательства. Через неделю после операции она вышла на лед с облегченной программой, сообщает Teleprogramma.pro.
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