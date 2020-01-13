Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков раскрыл секреты прославленного тренера. По его словам, она лишь хочет казаться жестокой и хладнокровной.

Железняков рассказал, что знакомство с Тутберидзе для него было предопределено судьбой. Он добавил, что в их отношениях случались и драки, и слезы, но в итоге двум звездам фигурного катания удалось примириться.

"Многие думают, что она жестокий и холодный человек. Она создает такое впечатление о себе. Когда смотришь на нее по телевизору, кажется, что это снежная королева. Ни одной эмоции, даже глаз не дрогнет. Но на самом деле за этой маской кипит буря эмоций", – поделился впечатлениями об Этери Георгиевне ее давний коллега.

Он отметил, что на самом деле Тутберидзе – чуткий и ранимый человек. Железняков подчеркнул: прославленный тренер умеет держать себя в руках.

"Как правило, сильные люди – очень ранимые, просто они этого никогда не показывают на людях. Она сдерживает себя ради своих спортсменов. В Тутберидзе они видят уверенность, и они за ней как за каменной стеной. Когда тренера колбасит, это моментально передается спортсмену. Эта непоколебимость приходит со временем, с опытом. Нужно переродиться из спортсмена в тренера, а это долгий и сложный процесс", – отметил хореограф в разговоре с корреспондентами издания "Бизнес Online. Спорт".