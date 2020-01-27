Российские биатлонисты прилюдно опозорились на Кубке мира

Наши биатлонисты повторили антирекорд 2016 года по числу гонок подряд без наград на этапах Кубка мира. В мужском масс-старте Матвей Елисеев пришел к финишу 11-м, Кирилл Стрельцов – 19-м, Александр Логинов – 20-м. Первое место занял французский спортсмен Кентен Фийон Майе.
Как сообщает "Газета.ru", второе место в соревновании занял немец Бенедикт Долль – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете. Бронзу Кубка мира завоевал Йоханнес Бо.
Напомним, это не первый провал российских биатлонистов. В канун Нового года прошла "Рождественская гонка" в немецком Гельзенкирхене. Победу в соревновании одержали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, финишировавшие с результатом 32 минуты 16,9 секунды.
Что касается российских спортсменов, то их выступление привело болельщиков в ужас. Во время соревнования прямо на первых кругах Екатерина
Юрлова-Перхт врезалась в отбойник. Матвей Елисеев влетел в ограждение, в котором надолго застрял, ровно на том же месте, где и его коллега.
Россияне были шокированы провалом своих спортсменов. "Это самое позорное наше выступление из всех, что я видел на Рождественских гонках", "Наши заслужили золото за шоу заочно внезачетно. У меня даже мать с сестрой сейчас сказали: "Наши пьяные чтоли?" – написали озлобленные фанаты.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Путин молодчинка!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Уже начать бояться?!
Старая лезба
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Кто есть "быдло"?..
Чайка слетел...