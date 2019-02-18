Российского чемпиона-биатлониста с позором выгнали с турнира

Российский биатлонист Евгений Гараничев не смог принять участие в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в США. Ранее спортсмен опоздал на старт гонки преследования и был дисквалифицирован.

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