Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса

Прокат короткой программы у фигуристок-одиночниц заставил почти всех фавориток продемонстрировать самое лучшее, на что они способны. Евгения Медведева и Алина Загитова друг за другом установили мировые рекорды, прыгнув "в космос". Девушки набрали баллы, которыми многие мужчины-одиночники могут гордиться.