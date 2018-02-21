Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса

Прокат короткой программы у фигуристок-одиночниц заставил почти всех фавориток продемонстрировать самое лучшее, на что они способны. Евгения Медведева и Алина Загитова друг за другом установили мировые рекорды, прыгнув "в космос". Девушки набрали баллы, которыми многие мужчины-одиночники могут гордиться.
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